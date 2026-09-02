कृष्ण में डूबने के लिए जन्माष्टमी पर सुनें ये शानदार बॉलीवुड गाने

जन्माष्टमी का मजा होगा दोगुना, कान्हा के ये गाने सुनकर झूम उठेगा मन

लेखन अंशिका शुक्ला 07:16 pm Sep 02, 202607:16 pm

क्या है खबर?

देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल की मनमोहक झांकियों से लेकर दही-हांडी तक, इस पर्व की रौनक देखते ही बनती है। बॉलीवुड ने भी भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और लीलाओं को कई खूबसूरत गानों के जरिए पेश किया है। इन गीतों में भक्ति, प्रेम और उल्लास की शानदार झलक मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर सुनने लायक इन खास बॉलीवुड गानों के बारे में।