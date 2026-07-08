अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में पहुंचे सितारे

अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने लूटी महफिल, ये सितारों भी हुए शामिल

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Jul 08, 202610:00 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 6 जुलाई को दोनों ने परिवार व करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की जिसकी तस्वीरें अंशुला ने खुद इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ साझा कीं। अगले ही दिन इस जोड़े ने मुंबई में भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जिसमें शामिल होने तमाम बॉलीवुड हस्तियां पहुंची। जाह्नवी कपूर ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली। समारोह की तस्वीरें व वीडियो सामने आए हैं।