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अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने लूटी महफिल, ये सितारों भी हुए शामिल
अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में पहुंचे सितारे

अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने लूटी महफिल, ये सितारों भी हुए शामिल

लेखन ज्योति सिंह
Jul 08, 2026
10:00 am
क्या है खबर?

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 6 जुलाई को दोनों ने परिवार व करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की जिसकी तस्वीरें अंशुला ने खुद इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ साझा कीं। अगले ही दिन इस जोड़े ने मुंबई में भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जिसमें शामिल होने तमाम बॉलीवुड हस्तियां पहुंची। जाह्नवी कपूर ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली। समारोह की तस्वीरें व वीडियो सामने आए हैं।

वीडियो

साड़ी में खूबसूरत लगा जाह्नवी का अंदाज, रितेश-जेनेलिया भी हुए शामिल

रिसेप्शन ने जाह्नवी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें उन्हें बेहद रॉयल लुक अपनाया। सुनहरी सिल्क साड़ी में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत नजर आईं। लोग भी उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी एथनिक लुक में नजर आए और उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज दिए। उनका क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शनाया कपूर, बॉबी देओल, रुकुल प्रीत सिंह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे तमाम सितारे भी शामिल हुए।

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यहां देखिए वीडियो

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समारोह

रेखा के एवरग्रीन अंदाज के कायल हुए लोग 

दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने हर बार की तरह एवरग्रीन लुक अपनाया। सफेद और हरे रंग की कांजीवरम साड़ी में वह हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आईं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी इस जश्न का हिस्सा बने। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर पैपराजी को पोज दिया। अपनी बहन की शादी में अर्जुन कपूर ने लाल रंग की शेरवानी पहनी। वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और भूमि पेडनेकर भी अपने लुक से ध्यान खींचते दिखे।

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वीडियो में देखिए सभी सितारों की एक झलक

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