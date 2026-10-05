AI वीडियो विवाद के बीच पेरिस फैशन वीक में दिखीं जाह्नवी कपूर, साड़ी में जीता दिल

जाह्नवी को इस खास आयोजन के लिए फैशन डिजाइनर रिया कपूर ने स्टाइल किया। उनकी इंडो-वेस्टर्न साड़ी पंकज एस हेरिटेज ने कस्टम डिजाइन की है।

इस लुक में पारंपरिक साड़ी को मॉडर्न अंदाज में पहना गया था। साड़ी के पल्लू को उनके कमर के चारों ओर लपेटा गया, फिर कलाई के चारों ओर घुमाया गया और प्लीट्स के साथ नीचे की ओर छोड़ दिया गया।

उनके ब्लाउज में सोने की लूप स्लीव लगी थीं और ब्लश-पिंक टैसल्स लगे थे।