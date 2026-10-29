जाह्नवी कपूर ने अपनी शादी की योजना पर बात की

शिखर पहाड़िया के साथ कब शादी करेंगी जाह्नवी कपूर? 'कॉफी विद करण' में खोला राज

लेखन ज्योति सिंह 01:44 pm Oct 29, 202601:44 pm

क्या है खबर?

जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया के रिश्ते पर उनके फैंस की नजरें हमेशा बनी रहती हैं। करण जौहर के 'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड संग भविष्य की योजनाओं पर बात की। होस्ट द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी उनकी शादी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक आइडियल टाइमलाइन बताकर फैंस को उत्साहित कर दिया। बता दें कि चैट शो में जाह्नवी के साथ वरुण धवन भी पहुंचे थे।