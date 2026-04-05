जाह्नवी कपूर का खुलासा- अश्लील वेबसाइट पर देखीं अपनी फर्जी तस्वीरें, स्कूल में उड़ा था मजाक

अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने स्कूल के दिनों का एक बेहद डरावना और कड़वा अनुभव साझा किया है। जाह्नवी ने खुलासा किया कि कैसे स्कूल के दिलों में उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें आपत्तिजनक वेबसाइटों पर डाल दिया गया था। इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया था और स्कूल में उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। आइए जानें जाह्नवी ने इस कठिन दौर के बारे में और क्या कुछ कहा है।

खुलासा "IT क्लास में देखी थी अपनी अश्लील तस्वीरें" राज शमानी के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान जाह्नवी ने अपने स्कूल के दिनों के उस खौफनाक पल को याद किया, जब उन्होंने पहली बार अपनी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें देखी थीं। जाह्नवी ने बताया, "मुझे नहीं पता कि वो डीपफेक था या नहीं, लेकिन वो कुछ वैसा ही था। मैंने एक अश्लील वेबसाइट पर अपनी एक तस्वीर देखी।" जाह्नवी कपूर ने खुलासा किया कि ये घटना उनके स्कूल के दिनों में IT क्लास के दौरान हुई थी।

अहसास जाह्नवी बोलीं- यही वो कीमत है, जो चुकानी पड़ती है जाह्नवी ने उस असहज माहौल का जिक्र कर बताया, "हमारे स्कूल में IT क्लास हुआ करती थी और लड़के मनोरंजन के लिए अक्सर ऐसी वेबसाइट्स खोल लेते थे। मेरी तस्वीरें उन्हीं साइट्स पर थीं। ये तब हुआ, जब मैं स्कूल में ही थी, जो मेरे लिए एक बेहद डरावना अनुभव था।" जाह्नवी ने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "एक समय पर मुझे लगा कि शायद यही वो कीमत है, जो आपको चुकानी पड़ती है।"

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आहत AI से बनी नकली तस्वीरों से परेशान जाह्नवी जाह्नवी ने कहा कि वो सोशल मीडिया की अनियंत्रित दुनिया से शांति में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आज भी उनके नाम पर AI से बनी फेक तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें कई बार न्यूज पेज शेयर कर देते हैं। इन तस्वीरों में उन्हें ऐसे कपड़ों और पोज़ में दिखाया जाता है जो उन्होंने कभी नहीं पहने। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया पर नैतिकता खत्म हो चुकी है और ये साइबर दुर्व्यवहार उन्हें आज भी आहत करता है।

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