क्या फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार का किया गया है अपमान? एक 'लाइक' के बाद छिड़ी बहस
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों विवादों में है। दरअसल एक वायरल पोस्ट ने फिल्म पर तीखा हमला किया है, जिसमें इसे 'भारतीय सिनेमा में एक मुख्य अभिनेत्री का सबसे बड़ा अपमान' बताया गया।
इस पोस्ट में कहा गया कि जाह्नवी कपूर के किरदार को फिल्म में बस नाममात्र की अहमियत दी गई है और उसे सिर्फ हीरो (राम) का साथ देने तक ही सीमित रखा गया है।
जब जाह्नवी ने खुद इस पोस्ट को लाइक कर दिया, तो यह मामला और गर्मा गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।
जाह्नवी की चिंताओं के बाद 'पेड्डी' पर बढ़ती जा रही है बहस
उसी वायरल पोस्ट में यह भी बताया गया कि फिल्म की एडिटिंग के दौरान जाह्नवी ने कुछ दृश्यों पर चिंता जताई थी। उन्हें लगा था कि वे दृश्य अनावश्यक थे, लेकिन फिर भी फिल्म के आखिरी कट में उन्हें नहीं बदला गया।
इसी बात को लेकर ऑनलाइन एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि भारतीय फिल्मों में महिलाओं को किस तरह से दिखाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर लोग अब मांग कर रहे हैं कि महिला किरदारों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और दमदार भूमिकाएं मिलनी चाहिए।
इन तमाम विवादों के बाद भी, 'पेड्डी' फिल्म अभी भी ऑनलाइन सुर्खियों में बनी हुई है।