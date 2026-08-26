जेन फोंडा ने दी डॉली पार्टन की विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि, बयां की अनमोल दोस्ती की दास्तान

जेन ने डॉली को चंचल स्वभाव की और बेहद समझदार दोनों बताया। उन्होंने उनके हास्य, उदारता और फैंस के साथ उनके गहरे जुड़ाव की खूब तारीफ की, जिसमें LGBTQ समुदाय के लोग भी शामिल हैं।

उन्होंने सभी से डॉली के जीवन का जश्न मनाने की अपील की और 'ग्रेस एंड फ्रैंकी' के आखिरी एपिसोड को देखने का सुझाव दिया, जिसमें वह एक फरिश्ते के रूप में नजर आती हैं।

जेन के शब्दों में, 'वह हमेशा के लिए हमारी जिंदगी और दिलों में रच-बस गई हैं।'