जेन फोंडा ने दी डॉली पार्टन की विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि, बयां की अनमोल दोस्ती की दास्तान
जेन फोंडा ने अपनी दिवंगत दोस्त और '9 टू 5' की सह-कलाकार डॉली पार्टन को इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने डॉली को एक वफादार दोस्त और सहानुभूति का साक्षात रूप बताया।
जेन ने न सिर्फ डॉली के शानदार संगीत करियर की चर्चा की, बल्कि इमेजिनेशन लाइब्रेरी बुक प्रोग्राम के जरिए समाज पर उनके गहरे प्रभाव और फिल्मों में निभाए उनके यादगार किरदारों को भी उजागर किया।
जेन ने की डॉली के जीवन का जश्न मनाने की अपील
जेन ने डॉली को चंचल स्वभाव की और बेहद समझदार दोनों बताया। उन्होंने उनके हास्य, उदारता और फैंस के साथ उनके गहरे जुड़ाव की खूब तारीफ की, जिसमें LGBTQ समुदाय के लोग भी शामिल हैं।
उन्होंने सभी से डॉली के जीवन का जश्न मनाने की अपील की और 'ग्रेस एंड फ्रैंकी' के आखिरी एपिसोड को देखने का सुझाव दिया, जिसमें वह एक फरिश्ते के रूप में नजर आती हैं।
जेन के शब्दों में, 'वह हमेशा के लिए हमारी जिंदगी और दिलों में रच-बस गई हैं।'