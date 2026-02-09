'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ होने की जगी उम्मीदें

'जन नायकन' और सेंसर बोर्ड का सुलझेगा विवाद? 10 फरवरी को होगी सुनवाई

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm Feb 09, 202606:59 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर लगातार आई अड़चनें किसी नाटकीय मोड़ से कम नहीं लगी है। निर्माता लंबे समय से सेंसर बोर्ड के साथ कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और अब यह मामला एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल, निर्माताओं ने CBFC के खिलाफ दायर रिट याचिका को आधिकारिक तौर पर वापस लेने के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई 10 फरवरी, 2026 को होगी।