'जना नायकन' को मिला 'A' सर्टिफिकेट, 24 साल बाद विजय ने फिर से दोहराया इतिहास मनोरंजन Jul 10, 2026

लंबे समय से चर्चा में रही विजय की नई फिल्म 'जना नायकन' को सेंसर बोर्ड से आधिकारिक तौर पर 'A' सर्टिफिकेट मिल गया है।

कई फैंस को लगा था कि यह उनकी पहली 'A' रेटिंग वाली फिल्म है, लेकिन सच्चाई यह है कि 'भागवती' (2002) को करीब 24 साल पहले ही यह सर्टिफिकेट मिल चुका था। उस फिल्म को हिंसक दृश्यों की वजह से यह रेटिंग मिली थी।

निर्देशन ए. वेंकटेश ने एक बार बताया था कि 'उस समय सेंसर बोर्ड बहुत सख्त था।' इस तरह 'जना नायकन' अब 'भागवती' के बाद विजय की दूसरी 'A' रेटिंग वाली फिल्म बन गई है।