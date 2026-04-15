थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक, क्या फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा में है बड़ी सेंध? मनोरंजन Apr 15, 2026

रिलीज से पहले फिल्मों की लीक एक बार फिर चर्चा में आ गई है। थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई है, और वो भी तब जब इसकी रिलीज डेट का अभी तक कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। अक्सर ऐसी लीक छोटे-छोटे रास्तों से फैल जाती हैं, जिससे यह साफ होता है कि सिनेमाघरों में आने से पहले फिल्मों को संभालते समय सुरक्षा में कितनी बड़ी कमियां रह जाती हैं।