थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक, क्या फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा में है बड़ी सेंध?
मनोरंजन
रिलीज से पहले फिल्मों की लीक एक बार फिर चर्चा में आ गई है। थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई है, और वो भी तब जब इसकी रिलीज डेट का अभी तक कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। अक्सर ऐसी लीक छोटे-छोटे रास्तों से फैल जाती हैं, जिससे यह साफ होता है कि सिनेमाघरों में आने से पहले फिल्मों को संभालते समय सुरक्षा में कितनी बड़ी कमियां रह जाती हैं।
पुरानी हिट फिल्में लीक हुईं, इंडस्ट्री अब सुरक्षा ढूंढ रही
'अत्तरिंकी डैरेडि' (2013), 'विश्वरूपम' (2013) और 'उड़ता पंजाब' (2016) जैसी कई बड़ी फिल्में भी पहले लीक का शिकार हो चुकी हैं। ये लीक कभी-कभी तो एडिटिंग रूम से तो कभी सेंसर बोर्ड की कॉपी से हो जाती हैं। हालांकि, इन फिल्मों की अच्छी कहानियों और बड़े सितारों की वजह से वे बॉक्स ऑफिस पर सफल तो रहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री अब भी अपनी फिल्मों को पाइरेसी से बचाने के बेहतर तरीके तलाश रही है।