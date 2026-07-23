'जन नायकन' पर क्या है जनता की प्रतिक्रिया?

'जन नायकन' रिव्यू: क्या विजय की मेहनत रंग लाई? दर्शकों ने बताया कैसी है फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 12:25 pm Jul 23, 202612:25 pm

क्या है खबर?

करीब 7 महीने के इंतजार के बाद फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर आई लोगों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि एक तरफ वह थलापति विजय की विदाई का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें फिल्म ठीक-ठाक पसंद आ रही है। खासकर विजय के अभिनय ने लोगों को एक बार फिर उनका मुरीद बना दिया है। चलिए जान लेते हैं कि 'जन नायकन' पर लोगों ने क्या कहा?