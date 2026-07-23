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'जन नायकन' रिव्यू: क्या विजय की मेहनत रंग लाई? दर्शकों ने बताया कैसी है फिल्म
'जन नायकन' पर क्या है जनता की प्रतिक्रिया?

'जन नायकन' रिव्यू: क्या विजय की मेहनत रंग लाई? दर्शकों ने बताया कैसी है फिल्म

लेखन ज्योति सिंह
Jul 23, 2026
12:25 pm
क्या है खबर?

करीब 7 महीने के इंतजार के बाद फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर आई लोगों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि एक तरफ वह थलापति विजय की विदाई का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें फिल्म ठीक-ठाक पसंद आ रही है। खासकर विजय के अभिनय ने लोगों को एक बार फिर उनका मुरीद बना दिया है। चलिए जान लेते हैं कि 'जन नायकन' पर लोगों ने क्या कहा?

प्रतिक्रिया

विजय का सिग्नेचर स्टाइल लोगों को आया पसंद

'जन नायकन' देखने के बाद लोगों ने काफी हद तक अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वहीं फिल्म में विजय का सिग्नेचर स्टाइल देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

एक यूजर ने लिखा, 'थलापति विजय ने आग लगा दी।'

दूसरे यूजन ने विजय के अभिनय की तारीफ करते हुए लिखा, 'हमेशा की तरह आकर्षक और शानदार।'

एक यूजर ने दावा किया कि 'जन नायकन' का पहला भाग भरपूर मनोरंजन से भरा था, लेकिन बाद में इसकी गति धीमी पड़ गई।

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निर्देशन और संगीत

'भगवंत केसरी' की कॉपी पर लोगों ने दी राय

फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि मामिता बैजू से जुड़े कुछ दृश्यों ने 'भगवंत केसरी' की शैली की याद दिलाई, लेकिन फिल्म का उत्तरार्ध काफी हद तक एच विनोथ की अपनी लेखन शैली को दर्शाता है।

वहीं एक यूजर ने कहा कि विजय की एंट्री, डांस सीक्वेंस और विलेन के परिचय को छोड़कर, फिल्म का ज्यादातर हिस्सा बनावटी लगा, और सिर्फ अनिरुद्ध का संगीत ही कुछ खास लगा।

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फिल्म

'भगवंत केसरी' से प्रेरित है विजय की फिल्म

'जन नायकन' साउथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की 2023 में आई फिल्म 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है।

इसमें विजय के अलावा, अभिनेत्री पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नारायण अहम किरदारों में शामिल हैं।

ये फिल्म विजय के अभिनय करियर का अंत है, क्योंकि वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

यही कारण है कि फिल्म देखने के बाद उनके फैंस खुश होने के साथ-साथ भावुक भी हैं।

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