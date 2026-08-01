भारतीय बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जलवा, कमाई 165 करोड़ के पार

मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने अब तक 165.85 करोड़ रुपये से ज्यादा की शानदार कमाई कर ली है। अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 70 करोड़ रुपये से अधिक बटोरने वाली ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। 'ओपेनहाइमर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद 'द ओडिसी' को भारत में नोलन के लिए एक और बड़ी और कामयाब उपलब्धि माना जा रहा है।