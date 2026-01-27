बॉबी देओल के पास लगी फिल्मों की लाइन

बॉबी देओल इन फिल्मों से मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाल, विलेन बनकर लाएंगे तबाही

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Jan 27, 202601:13 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल ने जो लोकप्रियता बतौर हीरो बनकर हासिल नहीं की थी, वो उन्हें खलनायक बनकर हासिल हुई है। सलमान खान की 'रेस 3' से कमबैक करने के बाद अभिनेता न सिर्फ हिंदी फिल्मों में, बल्कि साउथ फिल्मों में भी तहलका मचा रहे हैं। 57 साल के हो चुके अभिनेता को आने वाले समय में कई और फिल्मों में देखा जाएगा जिनके जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचना तय है। अभिनेता की आने वाली फिल्मों पर डालें एक नजर।