बॉबी देओल इन फिल्मों से मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाल, विलेन बनकर लाएंगे तबाही
क्या है खबर?
बॉबी देओल ने जो लोकप्रियता बतौर हीरो बनकर हासिल नहीं की थी, वो उन्हें खलनायक बनकर हासिल हुई है। सलमान खान की 'रेस 3' से कमबैक करने के बाद अभिनेता न सिर्फ हिंदी फिल्मों में, बल्कि साउथ फिल्मों में भी तहलका मचा रहे हैं। 57 साल के हो चुके अभिनेता को आने वाले समय में कई और फिल्मों में देखा जाएगा जिनके जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचना तय है। अभिनेता की आने वाली फिल्मों पर डालें एक नजर।
#1 & #2
'जन नायकन' और 'अल्फा'
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' जो इस वक्त रिलीज को लेकर विवादों में फंसी हुई है, उसमें बॉबी खलनायक के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण इसकी रिलीज पर संकट गहराया हुआ है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' 17 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में बॉबी खलनायक की भूमिका में दिखेंगे।
#3 & #4
'बंदर' और 'अली अब्बास जफर की फिल्म'
बॉबी को आगामी फिल्म 'बंदर' में देखा जाएगा जिसका ऐलान आधिकारिक तौर पर जुलाई, 2025 में किया गया था। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सान्या मल्होत्रा भी दिखाई देंगी। अभिनेता के पास निर्देशक अली अब्बास जफर की एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जिसमें मुख्य किरदार अहान पांडे और शरवरी निभाएंगे। हालांकि, फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। बॉबी को इसमें भी खलनायक का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।
#5 & #6
'तीसवीं मंजिल' और 'देसी शर्लक होम्स'
अब्बास-मस्तान की फिल्म 'पेंटहाउस' का नाम बदलकर 'तीसवीं मंजिल' कर दिया गया था, जो इस साल 2026 में रिलीज हो सकती है। फिल्म में बॉबी के साथ मौनी रॉय दिखाई देंगी। हालांकि इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा, अभिनेता के पास फिल्म 'देसी शर्लक होम्स' है जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। फिल्म पर ताजा अपडेट है कि इसे 2026 में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल इसके पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है।