23 जुलाई को रिलीज हुई थी 'जन नायकन

चेन्नई के सिनेमाघर में अचानक रोकी गई 'जन नायकन', सामने आया वीडियो; जानिए पूरा मामला

लेखन ज्योति सिंह 03:43 pm Jul 27, 202603:43 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। सेंसर बोर्ड से 'ए' रेटिंग वाला प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद, फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दर्शक बड़ी संख्या में फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई के थिएटर में अचानक फिल्म की स्क्रीनिंग रोके जाने से लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर दर्शकों और सिनेमाघर कर्मचारियों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है।