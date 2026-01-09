'जन नायकन' का रद्द होना निर्माताओं पर पड़ा भारी, लौटाने पड़े 42 करोड़ रुपये

'जन नायकन' का रद्द होना निर्माताओं पर पड़ा भारी

लेखन ज्योति सिंह 11:28 am Jan 09, 202611:28 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के लिए नए साल की शुरुआत काफी चौंकाने वाली रही है। जहां लोग उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, वहीं ऐन मौके पर इसे रद्द करना पड़ा। निर्माताओं ने यह फैसला केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाण पत्र जारी न होने के बाद लिया। नतीजन, उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो चुकी थी।