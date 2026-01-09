'जन नायकन' का रद्द होना निर्माताओं पर पड़ा भारी, लौटाने पड़े 42 करोड़ रुपये

'जन नायकन' का रद्द होना निर्माताओं पर पड़ा भारी, लौटाने पड़े 42 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के लिए नए साल की शुरुआत काफी चौंकाने वाली रही है। जहां लोग उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, वहीं ऐन मौके पर इसे रद्द करना पड़ा। निर्माताओं ने यह फैसला केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाण पत्र जारी न होने के बाद लिया। नतीजन, उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो चुकी थी।
बुकिंग
'जन नायकन' की बंपर हो रही थी एडवांस बुकिंग
मनी कंट्रोल के मुताबिक, थलापति द्वारा 'जन नायकन' को आखिरी फिल्म घोषित करने के बाद लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर था। चेन्नई के कई स्थाई सिनेमाघरों में टिकटों की कीमत कथित तौर पर बहुत ज्यादा थीं। ब्लैक में एक टिकट की कीमत 5,000 तक पहुंच गई थी। सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में ब्लाॅक सीटों के साथ एडवांस बुकिंग में 10.68 करोड़ कमाई हुई थी। विदेशी बाजारों में इसने पहले ही दिन करीब 32 करोड़ कमाए थे।
नुकसान
फिल्म को उठाना पड़ा बड़ा नुकसान
रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' को कथित आखिरी समय में रद्द होने पर करीब 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यह भी बताया गया है कि निर्माताओं ने 42 करोड़ रुपये के टिकटों का रिफंड किया है। बता दें कि 'जन नायकन' की टीम और CBFC का विवाद मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि फिल्म को तत्काल प्रमाण पत्र जारी करे।