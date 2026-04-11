'जन नायकन' लीक: पूजा हेगड़े और सोनू सूद बोले- सालों की मेहनत का अपमान है पायरेसी

अपील पायरेसी पर पूजा हेगड़े की भावुक अपील पूजा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरे प्यारे दर्शकों, एक फिल्म अनगिनत घंटों की मेहनत, रचनात्मक जोखिमों, व्यक्तिगत बलिदानों और एक ऐसी टीम का परिणाम होती है, जिसने आपको बेहतरीन अनुभव देने की उम्मीद में हर दिन काम किया है। हमारी फिल्म को ऑनलाइन लीक होते देखना निराशाजनक है, न केवल मेरे लिए, बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए, जिसने इस पर काम किया है। इसे अवैध रूप से लीक और साझा होते देखना दिल टूटने जैसा है।'

सलाि सिनेमा और कला को जिंदा रखना है तो पायरेसी न करें- पूजा पूजा लिखती हैं, 'इसे लीक और शेयर होते देखना सचमुच कठिन है। सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हर कलाकार और तकनीशियन के हक का सम्मान छीन लेता है। क्या हम सब एक साथ इकट्ठा होकर आखिरी बार बड़े पर्दे पर सही तरीके से विजय सर की आखिरी फिल्म का जश्न नहीं मना सकते? चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, ये समय आने पर आपके सामने होगी। कृपया पायरेसी को बढ़ावा न दें। इसी तरह सिनेमा और कला जीवित रहेंगे।"

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नाराजगी सोनू सूद ने भी जताई नाराजगी जहां पूजा ने फिल्म को कलाकारों के 'सम्मान' से जोड़ा और विजय सर की आखिरी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की अपील की, वहीं सोनू सूद ने फिल्म मेकिंग के संघर्ष को 'निद्राहीन रातों' और फिल्म की तुलना एक बच्चे से करते हुए पायरेसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दोनों ही कलाकार विजय और उनकी पूरी टीम के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं।

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