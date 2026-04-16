'जन नायकन' लीक मामले में बड़ा खुलासा

'जन नायकन' लीक मामला: स्टूडियो से चुराया गया था फिल्म का फुटेज, 3 अन्य गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 06:27 pm Apr 16, 202606:27 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' साल की शुरुआत से किसी न किसी कारणवश चर्चा में हैं। एक तरफ इसकी रिलीज ईद का चांद बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को पायरेसी का शिकार होना पड़ा है। 13 अप्रैल को तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने फिल्म के HD प्रिंट को अवैध रूप से ऑनलाइन लीक करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मामले में 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है।