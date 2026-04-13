'जन नायकन' लीक मामले में बड़ी कार्रवाई

'जन नायकन' लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Apr 13, 202610:37 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले पायरेसी का शिकार होने के कारण चर्चा बटोर रही है। सोशल मीडिया के जरिए कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अब तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने फिल्म के HD प्रिंट को अवैध रूप से ऑनलाइन लीक करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।