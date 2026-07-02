रिलीज से पहले करोड़ों लोगों तक पहुंची 'जन नायकन'

'जन नायकन' लीक मामले में बड़ा खुलासा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख डाली फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 06:07 pm Jul 02, 202606:07 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चेन्नई पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश कर बताया है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के लीक वर्जन को करीब 1.2 करोड़ लोगों द्वारा गैरकानूनी तरीके से देखा जा चुका है। फिल्म पाइरेसी वेबसाइट्स और गूगल ड्राइव पर लीक हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की।