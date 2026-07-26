बॉक्स ऑफिस: 50 प्रतिशत गिरने के बाद तीसरे दिन संभली थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन'

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'जन नायकन' ने पहले दिन 42.70 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। हालांकि, शुक्रवार को दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में 50 फीसदी की भारी गिरावट आई और इसने सिर्फ 21.51 करोड़ रुपये बटोरे।

शनिवार यानी तीसरे दिन 12,299 शो के साथ फिल्म ने 34.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 28.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल कमाई 92.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।