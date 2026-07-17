'जन नायकन' इस दिन हो रही रिलीज

'जन नायकन' देखने के लिए बेताब हुए विजय के फैंस, एडवांस बुकिंग में दिखा गजब नजारा

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Jul 17, 202601:13 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को रिलीज हो रही है। निर्माता वेंकट के नारायण ने बताया कि एच विनोद द्वारा निर्देशित यह फिल्म करीब 7,000 सिनेमाघरों में और 30 से ज्यादा देशों में रिलीज होने के लिए तैयार है। चूकि ये विजय की आखिरी फिल्म है, इसलिए इसे देखने के लिए दर्शक बेताब हैं। तभी तो कर्नाटक और विदेशों में कुछ स्थानों पर शुरू हुई बुकिंग काफी प्रभावशाली नजर आ रही है।