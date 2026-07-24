अभिनेत्री आनंदी अजय का रोते हुए वीडियो वायरल

'जन नायकन' से काटे गए सीन, कैमरे के सामने रो पड़ीं अभिनेत्री आनंदी अजय; वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 04:39 pm Jul 24, 202604:39 pm

क्या है खबर?

तमिल टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री आनंदी अजय का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थलापति विजय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जन नायकन' से अपने सभी सीन काट दिए जाने की खबर मिलते ही आनंदी का दिल टूट गया और वो कैमरे के सामने ही रो पड़ीं। लगभग 1 साल तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रहीं अभिनेत्री ने इस मौके को अपने करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना था।