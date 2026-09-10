घाटी में गूंजा सिनेमा का जश्न, जम्मू-कश्मीर फिल्म फेस्टिवल ने बिखेरी नई रौनक

इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने कश्मीर को विश्व सिनेमा से फिर से जोड़ दिया है। फिल्म निर्माता जयदीप मुखर्जी ने कहा, "कश्मीर कितना रंगीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है... कश्मीर को और खोजा जाना चाहिए।"

मिथुन प्रमाणिक ने इसे यहां आए कॉलेज के छात्रों और कश्मीरी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

विजय चौधरी ने कहा कि यह फेस्टिवल यहां आए छात्रों और अन्य युवाओं में नया जोश भरेगा।

उन्होंने आगे कहा, "यह फेस्टिवल यहां आने वाले छात्रों और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। इससे उन्हें फिल्में बनाने का उत्साह मिलेगा।"

अभिनेता-निर्देशक अकबर खान ने बॉलीवुड और कश्मीर के पुराने प्रेम संबंध को याद करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।