'जेलर 2' पर विद्या बालन ने कही ये बात

'जेलर 2' पर विद्या बालन बोलीं- तड़का सबने लगाया पर असली जायका तो रजनीकांत ही हैं

लेखन नेहा शर्मा 01:42 pm Oct 14, 202601:42 pm

क्या है खबर?

विद्या बालन हमेशा अपनी अलगग-अलग पटकथाओं और भूमिकाओं से दर्शकों को चौंकाती हैं। हिंदी सिनेमा में सफलता के बाद अब वो नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर 2' से एक बार फिर साउथ का रुख कर रही हैं। फिल्म में विद्या 'कांता' का किरदार निभाएंगी, जिसकी पारिवारिक भावनाएं बेहद मजबूत हैं। भारतीय सिनेमा के 'थलाइवा' रजनीकांत के साथ उन्होंने पहली बार स्क्रीन शेयर की है। हाल ही में विद्या ने अपनी इस फिल्म और किरदार पर खुलकर बात की।