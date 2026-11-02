'जेलर 2' और 'उड़ता तीर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वीकेंड पर किया दमदार कारोबार, जानिए 'उड़ता तीर' का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Nov 02, 202609:55 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाए बैठी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 दिन पूरे कर लिए और अब यह अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। इसी के साथ इसने वीकेंड पर दमदार कारोबार कर दिखाया है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत फिल्म 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से आगे बढ़ती आई है। हालांकि, वीकेंड का इसने भी फायदा उठाया। आइए देखें इन फिल्मों का ताजा कारोबार।