'जेलर 2' की रफ्तार से टूटा इन फिल्मों का रिकॉर्ड, आयुष्मान की 'उड़ता तीर' भी डगमगाई
क्या है खबर?
रजनीकांत की पैन-इंडिया फिल्म 'जेलर 2' ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा रखा है। कारोबारी दिनों में आने के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब है और अपनी कमाई से पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर रही है। दूसरी ओर, आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार संघर्ष कर रही है। हालांकि, फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। आइए देखें इन फिल्मों की कुल कमाई।
कलेक्शन
'जेलर 2' की शानदार कमाई जारी, टूट गए कई रिकॉर्ड
सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' ने 13वें दिन (मंगलवार) 7.50 करोड़ कमाते हुए कुल 415.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 744 करोड़ रुपये हो चुका है।
हिंदी बेल्ट में अपनी सीमित स्क्रीन्स के बावजूद, इसने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए '2.0', 'कुली' और 'लियो' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ा और तमिल सिनेमा की नंबर-1 फिल्म बन गई है।
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' (371 करोड़) और 'हनुमान अंश' (341 करोड़) भी पिछड़ गईं।
संघर्ष
'उड़ता तीर' की कमाई में आई भारी गिरावट
सैकनिल्क के मुताबिक, 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 5वें दिन 3.10 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि चौथे दिन कमाई 3.20 करोड़ रुपये थी। कारोबार दिनों में कलेक्शन में गिरावट साफतौर पर देखी जा सकती है।
इन 5 दिनों में फिल्म घरेलू स्तर पर कुल 25.85 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है।
विदेशों में, इसने 5वें दिन 1 करोड़ कमाए जिससे कुल विदेशी कलेक्शन 7.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, वैश्विक कलेक्शन 38.53 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।