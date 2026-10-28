'जेलर 2' और 'उड़ता तीर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जेलर 2' की रफ्तार से टूटा इन फिल्मों का रिकॉर्ड, आयुष्मान की 'उड़ता तीर' भी डगमगाई

लेखन ज्योति सिंह 09:50 am Oct 28, 202609:50 am

क्या है खबर?

रजनीकांत की पैन-इंडिया फिल्म 'जेलर 2' ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा रखा है। कारोबारी दिनों में आने के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब है और अपनी कमाई से पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर रही है। दूसरी ओर, आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार संघर्ष कर रही है। हालांकि, फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। आइए देखें इन फिल्मों की कुल कमाई।