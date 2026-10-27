बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'जेलर 2' की कमाई 400 करोड़ के पार, रजनीकांत की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Oct 27, 202609:36 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' लगातार अच्छी कमाई कर रही है। इसी बदौलत इसने सिर्फ 12 दिनाें में 400 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही साथ अभिनेता की ब्लॉकबस्टर फिल्म '2.0' की भारत में लाइफटाइम कमाई 407.05 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। उधर, आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' भी ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा, बॉक्स ऑफिस की रेस में 'नई नवेली' और 'प्रहार' भी बनी हुई है।