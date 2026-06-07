'जेलर 2' में नहीं दिखेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान ने रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' से किया किनारा, हटाया जाएगा कैमियो सीन?

लेखन नेहा शर्मा 04:26 pm Jun 07, 202604:26 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उधर फिल्म में रजनीकांत के किरदार और उनके धांसू अभिनय की भी खूब तारीफ हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद से ही फैंस को 'जेलर' के दूसरे भाग 'जेलर 2' का इंतजार था, वहीं जब इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल से शाहरुख खान का नाम जुड़ा तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। बहरहाल, अब खबर है शाहरुख इस फिल्म से बाहर हो गए हैं।