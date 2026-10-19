'जेलर 2' को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर मिली शानदार सफलता, तोड़ा पहले पार्ट का रिकॉर्ड
मनोरंजन
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है। PVR आइनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी बड़ी सिनेमा चेन में रिलीज न होने के बावजूद, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
सिर्फ रविवार को ही फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये का नेट कमाई की है, जिससे इसकी कुल कमाई 15.65 करोड़ रुपये नेट तक पहुंच गई।
'जेलर 2' ने हिंदी में की इतने करोड़ की कमाई
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने महज 3 दिनों में ही अपने पहले पार्ट की कुल हिंदी कमाई को पार कर लिया है।
पहले पार्ट ने हिंदी में करीब 7.5 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। 'जेलर 2' ने 3.15 करोड़ रुपये नेट की ओपनिंग ली थी।
दूसरे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तीसरे दिन यह 4.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
यह दिखाता है कि रजनीकांत का स्टार पावर आज भी उतना ही दमदार है, फिर चाहे दर्शक उन्हें कहीं भी देखें।