'जेलर 2' को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर मिली शानदार सफलता, तोड़ा पहले पार्ट का रिकॉर्ड

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने महज 3 दिनों में ही अपने पहले पार्ट की कुल हिंदी कमाई को पार कर लिया है।

पहले पार्ट ने हिंदी में करीब 7.5 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। 'जेलर 2' ने 3.15 करोड़ रुपये नेट की ओपनिंग ली थी।

दूसरे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तीसरे दिन यह 4.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

यह दिखाता है कि रजनीकांत का स्टार पावर आज भी उतना ही दमदार है, फिर चाहे दर्शक उन्हें कहीं भी देखें।