बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'जेलर 2' ने दशहरे का उठाया फायदा, बंपर कमाई से पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Oct 21, 202609:38 am

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने दशहरे का पूरा फायदा उठाया है। इसने विश्व स्तर पर 500 करोड़ रुपये कमाते हुए निर्माताओं को मालामाल कर दिया और इस साल दक्षिण भारतीय सिनेमा की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है। फिल्म का क्रेज दर्शकों पर इस कदर है कि सिनेमाघरों खचाखच भरे हैं। वहीं, अन्य फिल्में 'रणबाली', 'नई नवेली' और 'प्रहार' 5 दिन पूरे कर चुकी हैं। आइए इन सभी फिल्मों की ताजा कमाई पर डालें एक नजर।