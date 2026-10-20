'जेलर 2' और 'रणबाली' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने 5वें दिन भी लूटा बॉक्स ऑफिस, 'रणबाली' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Oct 20, 202610:34 am

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला 5वें दिन भी जारी रहा। फिल्म वैश्विक स्तर पर 500 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल होने से सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई है। वहीं भारत में इसने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। दूसरी तरफ, विजय देवरकोंडा अभिनीत फिल्म 'रणबाली' की कमाई में गिरावट देखी गई है। कारोबारी दिनों का असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखने लगा है। आइए देखें दोनों फिल्मों की कमाई।