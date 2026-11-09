'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, बनी तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी हिट

दिवाली के त्योहार की वजह से सिनेमाघरों में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। फिल्म की ऑक्युपेंसी दर 84.32 प्रतिशत रही, खासकर शाम के शो में तो कमाल का उत्साह देखने को मिला।

शनिवार के मुकाबले फिल्म की कमाई में 15 प्रतिशत का उछाल आया। इसमें तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ वर्जन का भी अच्छा खासा योगदान रहा।

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत ने एक रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया है।

उनके साथ विद्या बालन और विजय सेतुपति जैसे कलाकार भी हैं। 'जेलर 2' की कमाई की रफ़्तार फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं लगती।