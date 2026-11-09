'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, बनी तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी हिट
रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर अभी भी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। अपनी रिलीज के 25वें दिन फिल्म ने भारत में 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इस कमाई के साथ, फिल्म का कुल वैश्विक कलेक्शन 827 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इसी के साथ यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।
रविवार को अकेले तमिल वर्जन ने 90 लाख रुपये का कारोबार किया।
दिवाली ने ऑक्युपेंसी 84.32 प्रतिशत तक बढ़ाई
दिवाली के त्योहार की वजह से सिनेमाघरों में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। फिल्म की ऑक्युपेंसी दर 84.32 प्रतिशत रही, खासकर शाम के शो में तो कमाल का उत्साह देखने को मिला।
शनिवार के मुकाबले फिल्म की कमाई में 15 प्रतिशत का उछाल आया। इसमें तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ वर्जन का भी अच्छा खासा योगदान रहा।
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत ने एक रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया है।
उनके साथ विद्या बालन और विजय सेतुपति जैसे कलाकार भी हैं। 'जेलर 2' की कमाई की रफ़्तार फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं लगती।