'जय महाभारत' के 'कर्ण' यानी भूपेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार, 10 साल की जेल और लाखों का भुगतान

जेल की सजा के साथ ही, भूपेंद्र पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें पीड़ित गोविंद के परिवार को 10 लाख रुपये और इस घटना में घायल हुए 2 अन्य लोगों को 5-5 लाख रुपये चुकाने का भी आदेश दिया गया है।

अदालत ने इस मामले में मौके से बरामद रिवॉल्वर जैसे सबूतों और गवाहों की गवाही को महत्वपूर्ण माना।

हालांकि, सबूतों की कमी के चलते 3 सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया।