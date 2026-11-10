'जय महाभारत' के 'कर्ण' यानी भूपेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार, 10 साल की जेल और लाखों का भुगतान
लेखन अंशिका शुक्ला
'जय महाभारत' सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले भूपेंद्र सिंह को बिजनौर की एक अदालत ने गोविंद की हत्या के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
दिसंबर 2023 में नीलगिरी के पेड़ों के विवाद के चलते यह घटना हुई थी। कुआखेड़ा खादरी गांव में हुई इस घटना ने संपत्ति के एक छोटे से झगड़े को एक गंभीर हत्याकांड में बदल दिया।
भूपेंद्र पर डेढ़ लाख का जुर्माना और 10 लाख का मुआवजा
जेल की सजा के साथ ही, भूपेंद्र पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें पीड़ित गोविंद के परिवार को 10 लाख रुपये और इस घटना में घायल हुए 2 अन्य लोगों को 5-5 लाख रुपये चुकाने का भी आदेश दिया गया है।
अदालत ने इस मामले में मौके से बरामद रिवॉल्वर जैसे सबूतों और गवाहों की गवाही को महत्वपूर्ण माना।
हालांकि, सबूतों की कमी के चलते 3 सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया।