रकुल संग रिश्ते पर जैकी भगनानी बोले- न शायद, ना उलझन; पक्का वाला प्यार रहा अपना

कदम उम्र और अनुभव का तकाजा जैकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि रकुल और उनके बीच का रिश्ता किसी खालीपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को दोगुना करने के लिए था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने रकुल से शादी करने का फैसला कैसे लिया तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, "हमने एक-दूसरे से साफ कह दिया था कि अब हम 20-21 साल के नहीं रहे। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और हम परिपक्व हैं।"

दिल की बात "अकेले भी खुश थे, साथ आए तो खुशियां बढ़ गईं" जैकी बोले, "मैं एक खुशमिजाज इंसान हूं। मैं अपनी जिंदगी के किसी खालीपन को भरने के लिए किसी साथी की तलाश नहीं कर रहा था। मेरा मानना है कि अगर मैं खुद अंदर से दुखी हूं तो मेरी जिंदगी में चाहे कोई भी आ जाए मैं उदास ही रहूंगा। रकुल तुम भी अपनी जगह खुश थी और मैं भी। जब हम साथ आए तो हम और ज्यादा खुश रहने लगे। यही हमारे शादी के फैसले की सबसे बड़ी वजह थी।"

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राज जैकी-रकुल के बीच नहीं है कोई राज जैकी ने हाल ही में साझा किया कि रकुल के साथ उनकी शादी किसी बोझिल बंधन जैसी नहीं। उनके बीच की बातचीत और दोस्ती उतनी ही अनौपचारिक है जितनी किसी बिना नाम के रिश्ते में होती है। वो बोले, "हमारे बीच इतनी पारदर्शिता है कि अगर मेरी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और रकुल बगल में बैठी हैं, तो वे उसे स्पीकर पर डालकर बात कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती।"

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खरी-खरी "हम एक-दूसरे के खालीपन को भरने के लिए साथ नहीं आए" जैकी की बातों पर रकुल ने कहा, "हम एक-दूसरे की जिंदगी में किसी खालीपन को भरने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम मुझे किसी छुट्‌टी पर नहीं ले गए तो मैं दुखी हो जाऊंगी। मैं उस हॉलिडे पर अकेले भी जा सकती हूं। मुझे लगता है कि जिंदगी में इन छोटी बातों से ऊपर उठकर बात करने के लिए और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं।"