जैकी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस श्रद्धांजलि को साझा करते हुए लिखा, "उनकी पुण्यतिथि पर धरम जी को प्यार से याद कर रहा हूं। वह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।"

हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

8 दिसंबर, 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।