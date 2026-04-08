'कॉकटेल 2' से अरिजीत सिंह की आवाज में आया धमाकेदार गाना, सुनकर झूम उठेगा दिल

गाना

पहली बार सिनेमाघरों में जारी हुआ था 'जब तलक' गाना

निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने 'जब तलक' गाने को सबसे पहले सिनेमाघरों में जारी किया था। इसे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ दर्शकों के साथ पेश किया गया था। अब इसे यूट्यूब समेत अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया गया है। बोल अमिताभ भट्‌टाचार्या ने लिखे हैं, जबकि इसका धमाकेदार संगीत प्रीतम चक्रवर्ती ने दिया है। गाने के वीडियो में शाहिद का 'माइकल जैक्शन' के स्टाइल वाला डांस एक बार फिर फैंस का दिल जीत रहा है।