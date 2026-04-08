'कॉकटेल 2' से अरिजीत सिंह की आवाज में आया धमाकेदार गाना, सुनकर झूम उठेगा दिल
क्या है खबर?
शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों से सजी फिल्म 'कॉकटेल 2' इस साल सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। फिलहाल को फिल्म से पहला गाना 'जब तलक' जारी हुआ है जो धमाकेदार है और पार्टी वाली वाइब भी देता है। इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है, जिसमें उनका साथ अकासा सिंह ने दिया है। गाने में शाहिद, कृति और रश्मिका कूल और जुनूनी अंदाज में दिखे हैं।
गाना
पहली बार सिनेमाघरों में जारी हुआ था 'जब तलक' गाना
निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने 'जब तलक' गाने को सबसे पहले सिनेमाघरों में जारी किया था। इसे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ दर्शकों के साथ पेश किया गया था। अब इसे यूट्यूब समेत अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया गया है। बोल अमिताभ भट्टाचार्या ने लिखे हैं, जबकि इसका धमाकेदार संगीत प्रीतम चक्रवर्ती ने दिया है। गाने के वीडियो में शाहिद का 'माइकल जैक्शन' के स्टाइल वाला डांस एक बार फिर फैंस का दिल जीत रहा है।
फिल्म
फिल्म की रिलीज, कहानी और अन्य विवरण
'कॉकटेल 2' का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है, जिन्होंने 2012 में आई इसकी पहली किस्त 'कॉकटेल' का निर्देशन भी किया था। इसका निर्माण दिनेश विजान की कंपनी मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। यह फिल्म लव ट्रायएंगल पर आधारित और रिश्तों की उलझनों की इर्द-गिर्द घूमेगी। पटकथा लव रंजन ने लिखी है। खबरों के मुताबिक, डिंपल कपाड़िया और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं। फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।