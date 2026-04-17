जावेद जाफरी की टीवी पर होगी वापसी, इस डांस रियलिटी शो में बनेंगे जज

प्रोमो

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' का प्रोमो आया

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के प्रोमो में जावेद कहते हैं, "कभी सोचा है कि स्टेज 30 बाय 30 के स्टेज पर, क्या 140 करोड़ लोग नाच सकते हैं? बिल्कुल नाच सकते हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर के स्टेज पर होगा 'इंडिया वाला डांस'। ऐसे में सारा इंडिया नाचेगा।" उनके साथ करिश्मा कपूर और गीता कपूर भी बतौर जज दिखेंगे। शो का प्रीमियर 9 मई, 2026 को सोनी लिव और सोनी टीवी पर हर शनिवार और रविवार रात 9 से होगा।