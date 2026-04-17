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जावेद जाफरी की टीवी पर होगी वापसी, इस डांस रियलिटी शो में बनेंगे जज
जावेद जाफरी फिर बनेंगे डांस शाे के जज

जावेद जाफरी की टीवी पर होगी वापसी, इस डांस रियलिटी शो में बनेंगे जज

लेखन ज्योति सिंह
Apr 17, 2026
07:05 pm
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता जावेद जाफरी एक बार फिर टीवी की दुनिया में लौट रहे हैं। सोनी टीवी ने अपने चर्चित डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' का प्रोमो जारी किया है, जिसमें अभिनेता को जज की कुर्सी संभालते देखा जाएगा। शो की थीम "इंडिया वाला डांस" होगी, जिसके जरिए प्रतियोगी देशभर की विविध नृत्य शैलियों काे पेश करेंगे। जाहिर है कि जावेद 1996 में आए लोकप्रिय डांस शो 'बूगी वूगी' में जज रह चुके हैं।

प्रोमो

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' का प्रोमो आया

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के प्रोमो में जावेद कहते हैं, "कभी सोचा है कि स्टेज 30 बाय 30 के स्टेज पर, क्या 140 करोड़ लोग नाच सकते हैं? बिल्कुल नाच सकते हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर के स्टेज पर होगा 'इंडिया वाला डांस'। ऐसे में सारा इंडिया नाचेगा।" उनके साथ करिश्मा कपूर और गीता कपूर भी बतौर जज दिखेंगे। शो का प्रीमियर 9 मई, 2026 को सोनी लिव और सोनी टीवी पर हर शनिवार और रविवार रात 9 से होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए शो का प्रोमो

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