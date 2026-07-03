महिला सिनेमैटोग्राफरों ने की प्रतीक शाह के बयान की आलोचना, जानिए क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jul 03, 2026

इंडियन विमेन सिनेमैटोग्राफर्स कलेक्टिव (IWCC) ने सिनेमैटोग्राफर प्रतीक शाह की माफी पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि यह माफी कम और अपने बचाव की कोशिश ज्यादा लग रही है, इसमें असली जवाबदेही नजर नहीं आती।

पिछले साल 20 से अधिक महिलाओं ने प्रतीक पर गलत बर्ताव और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। IWCC ने यह भी याद दिलाया कि 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसे ही मामलों में माफी मांगी थी। ऐसे में यह पहला मामला नहीं है।