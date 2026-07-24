NEET धांधली पर छात्रों के साथ ईशान खट्टर, बोले- प्रोफेशनल से पहले मैं भी एक छात्र हूं

ईशान ने इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कई तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कीं। इनमें से एक तस्वीर में मॉडल रिया आहिर एक पुलिस वैन के सामने खड़ी दिख रही हैं।

ईशान ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी आवाज सुनी जाए और इसके लिए अब किसी को भी नुकसान न उठाना पड़े। मैं एक प्रोफेशनल होने से पहले एक छात्र हूं।'

'कॉकरोच जनता पार्टी' इस आंदोलन को चला रही है। आलिया भट्ट, सलमान खान, स्वरा भास्कर और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई दूसरे सितारे भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक विवादित बयान के बाद 'कॉकरोच' शब्द को इस आंदोलन में 'गर्व का प्रतीक' बना दिया गया है।