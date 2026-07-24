NEET धांधली पर छात्रों के साथ ईशान खट्टर, बोले- प्रोफेशनल से पहले मैं भी एक छात्र हूं
नीट पेपर लीक और छात्रों की दुखद आत्महत्याओं के बाद दिल्ली और मुंबई में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर भी उतर आए हैं।
20 जुलाई को दिल्ली में करीब 50 हजार लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, साथ ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने की भी मांग उठाई।
ईशान ने रिया समेत विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कीं पोस्ट
ईशान ने इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कई तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कीं। इनमें से एक तस्वीर में मॉडल रिया आहिर एक पुलिस वैन के सामने खड़ी दिख रही हैं।
ईशान ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी आवाज सुनी जाए और इसके लिए अब किसी को भी नुकसान न उठाना पड़े। मैं एक प्रोफेशनल होने से पहले एक छात्र हूं।'
'कॉकरोच जनता पार्टी' इस आंदोलन को चला रही है। आलिया भट्ट, सलमान खान, स्वरा भास्कर और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई दूसरे सितारे भी इसका समर्थन कर रहे हैं।
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक विवादित बयान के बाद 'कॉकरोच' शब्द को इस आंदोलन में 'गर्व का प्रतीक' बना दिया गया है।