'बिग बॉस 20' से बाहर आकर ईशा रिखी ने दी पहली प्रतिक्रिया

'बिग बॉस 20' से बेघर होकर भावुक हुईं ईशा रिखी, बोलीं- आसान नहीं थे पिछले दिन

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Sep 30, 202611:31 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में 3 हफ्ते बिताने के बाद ईशा रिखी बाहर आ चुकी हैं। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उन्हें जनता के सबसे कम वोट मिलने के कारण निष्कासन का सामना करना पड़ा। शो से बाहर आकर ईशा ने सोशल मीडिया पर अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया और अपने फैंस से उम्मीदाें पर खरा न उतरने के लिए माफी मांगी। उन्होंने स्वीकारा कि यह यात्रा उनके लिए एक सीखने का अनुभव थी।