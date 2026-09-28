'बिग बॉस 20' में खत्म हुआ ईशा रिखी का सफर, कप्तान गुल्लू को मिला विशेष अधिकार

'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान, सलमान ने सभी प्रतियोगियों से पूछा कि उनके हिसाब से कौन तीसरे हफ्ते में बेघर हो सकता है। इस पर ईशा ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया।

इसके बाद, सलमान ने उनके निष्कासित होने की घोषणा की।

अभिनेता ने कहा, "तो ईशा, तुम आज बाहर आ रही हो। क्या तुम्हारे इतने आत्मविश्वास को तो, यार, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकता, है ना? आइए। बहुत बढ़िया, ईशा रिखी। तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी।"