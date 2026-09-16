बादशाह से शादी का ईशा रिखी ने 'बिग बॉस' में खोला राज

खबरों के मुताबिक, ईशा और बादशाह ने मार्च में शादी की थी, लेकिन उन्होंने इस बात को तब तक राज रखा जब तक उनकी तस्वीरें ऑनलाइन सामने नहीं आईं।

सोशल मीडिया पर एक सवाल-जवाब के दौरान अपनी शादी की पुष्टि करने के बाद भी, वे काफी समय तक अपनी निजी जिंदगी को छिपाकर रखे रहे।

बाद में, उन्होंने अपने अलग होने की घोषणा की। उनका कहना था कि रिश्ते को लेकर कई अफवाहें फैलने के बावजूद, यह फैसला आपसी सम्मान से लिया गया था।

ईशा ने यह भी जिक्र किया कि वह सिर्फ अपने ऑफिशियल अकाउंट्स से मिली जानकारी पर ही भरोसा करती हैं।

उनका कहना था कि वह अटकलों के बजाय तथ्यों को ज्यादा मानती हैं, खासकर जुलाई में उनके रहस्मयी सोशल मीडिया पोस्ट्स के बाद से।