ईशा देओल ने बदला अपना नाम

ईशा देओल ने लिया बड़ा फैसला, पिता धर्मेंद्र का नाम जुड़ते ही हुईं भावुक

लेखन अंशिका शुक्ला 04:41 pm Nov 17, 202604:41 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री ईशा देओल के लिए फिल्म के पोस्टर पर अपना नाम देखना हमेशा खास रहा है, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म 'प्रताप' ने इस पल को और भावुक बना दिया है। दरअसल, इस फिल्म में उन्हें पहली बार 'ईशा धर्मेंद्र देओल' के नाम से क्रेडिट दिया जाएगा। इसमें उनके दिवंगत पिता धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। इस पल से भावुक होकर ईशा ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला नोट साझा किया और अपनी भावनाएं जाहिर की हैं।