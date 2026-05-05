मेट गाला में ईशा अंबानी का 'सुनहरा आम', जिसे समझा फल, वो निकली 20 साल पुरानी कलाकृति

20 साल पुरानी है यह कलाकृति

यह आम के आकार की कलाकृति सुबोध की 20 साल पुरानी कलाकृति है। सुबोध अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वे रोजमर्रा की चीजों को अद्भुत कलाकृतियों में बदल देते हैं। इस अनोखी कलाकृति को ईशा ने अपनी मां नीता अंबानी से लिए हुए हीरे के गहनों और एक खूबसूरत साड़ी के साथ पहना। उनके इस अंदाज ने भारतीय कला और पारिवारिक विरासत का एक शानदार मेल दिखाया, जिसने मेट गाला में एक बहुत ही यादगार छाप छोड़ी।