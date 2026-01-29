एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' को मिली रिलीज तारीख? होर्डिंग्स ने मचाई हलचल
क्या है खबर?
'बाहुबली' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके एसएस राजामौली अगली फिल्म 'वाराणसी' से तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। यह अभिनेत्री की भारतीय सिनेमा में वापसी है। राजामौली ने फिल्म का टीजर और कलाकारों की पहली झलक जारी करते हुए पहले ही फैंस को उत्साहित कर दिया था। अब लगता है कि उन्होंने इसकी रिलीज तारीख भी तय कर ली है।
रिलीज
'वाराणसी' के होर्डिंग्स ने खींचा लोगों का ध्यान
'वाराणसी' की रिलीज पर निर्माताओं ने चुप्पी साधी है, लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए आउटडोर प्रमोशन ने चौंकाया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में होर्डिंग्स लगाए हैं, जिससे चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में उतरेगी। इस तारीख को चुनने का मुख्य कारण लगातार पड़ रही त्योहारी छुटि्टयों को माना जा रहा है, जिसमें उगादी और गुड़ीपड़वा (7 अप्रैल), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) और राम नवमी (15 अप्रैल) है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BreakingNews... SS RAJAMOULI'S MUCH-AWAITED BIGGIE 'VARANASI' TO RELEASE ON 7 APRIL 2027?... There's tremendous speculation that master storyteller #SSRajamouli's much-awaited biggie #Varanasi is gearing up for a worldwide release on [Wednesday] 7 April 2027.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 29, 2026
Hoardings have… pic.twitter.com/ZW232tPXIH
वीडियो
एसएस राजामौली ने वीडियो के साथ दिया था संकेत
कुछ दिन पहले निर्माताओं ने 'वाराणसी' से जुड़ा एक क्लिप साझा किया था जिसके जरिए भी अप्रैल, 2027 में फिल्म रिलीज की चर्चाओं ने जाेर पकड़ लिया था। उस क्लिप में त्रेतायुग, लंका नगरम, 7200 ईसा पूर्व के दृश्य दर्शाए गए थे। इसके अलावा, भगवान हनुमान का कुछ लोगों के साथ युद्ध करने वाला दृश्य पेश किया गया था। चर्चा थी कि निर्माता 'वाराणसी' को राम नवमी के पावन अवसर पर सिनेमाघरों में उतारने की योजना बना रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
COMING IN 2027.#VARANASI pic.twitter.com/yuInvgJwIk— Varanasi (@VaranasiMovie) January 21, 2026