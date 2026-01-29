'वाराणसी' को मिली रिलीज तारीख?

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' को मिली रिलीज तारीख? होर्डिंग्स ने मचाई हलचल

लेखन ज्योति सिंह 08:57 pm Jan 29, 202608:57 pm

क्या है खबर?

'बाहुबली' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके एसएस राजामौली अगली फिल्म 'वाराणसी' से तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। यह अभिनेत्री की भारतीय सिनेमा में वापसी है। राजामौली ने फिल्म का टीजर और कलाकारों की पहली झलक जारी करते हुए पहले ही फैंस को उत्साहित कर दिया था। अब लगता है कि उन्होंने इसकी रिलीज तारीख भी तय कर ली है।