रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कथित शादी का कार्ड वायरल, लिखी ये बातें

लेखन ज्योति सिंह 04:46 pm Feb 16, 202604:46 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस लंबे समय से अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यह भव्य कार्यक्रम उदयपुर में होगा। अब इन अटकलों को और हवा मिल गई है, क्योंकि एक कथित शादी का निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कार्ड में शादी से रिसेप्शन तक की सारी जानकारी दी गई हैं।