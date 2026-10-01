राजपाल यादव से जुड़े वीडियो का सच आया बाहर

मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव का हुआ अपमान? जानें वायरल वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Oct 01, 202603:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान का कैंसर के चलते 24 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया था। 30 सितंबर (बुधवार) को परिवार ने उनकी याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जिसमें अभिनेता के सह-कलाकार समेत कई सितारे शामिल होने पहुंचे। राजपाल यादव भी प्रार्थना सभा में पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन आए वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वहां उनका कथित तौर पर अपमान किया गया। आइए जानते हैं कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है।