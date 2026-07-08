कॉनर मर्फी की मौत की खबरें वायरल

फिटनेस इन्फ्लुएंसर कॉनर मर्फी की हुई मौत? जानिए यूट्यूबर को लेकर फैली खबरों का सच

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Jul 08, 202601:23 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर कॉनर मर्फी की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित एक झील में डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर, थाई अधिकारियों ने कॉनर माइकल मर्फी का शव मिलने की पुष्टि की है, लेकिन परिवार या प्रतिनिधियों की ओर से यूट्यूबर के निधन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस कारण फैंस भी भ्रम की स्थिति में हैं।