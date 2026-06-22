'बिलेनियर' में अर्जुन रामपाल का किरदार विजय माल्या से है प्रेरित? निर्माता ने तोड़ी चुप्पी

प्रतिक्रिया

कुछ हद तक माल्या पर आधारित होगी सीरीज

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में, प्रभलीन ने बताया कि वह 'बिलेनियर' सीरीज का निर्माण कर रही हैं। इसका निर्देशन हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल मिलकर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अर्जुन का किरदार कारोबारी माल्या से प्रेरित है, तो उन्होंने कहा, "यह फिल्म कुछ हद तक उन्हीं पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के बारे में नहीं है।" उनके इस जवाब ने लंबे समय से लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है।