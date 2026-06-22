'बिलेनियर' में अर्जुन रामपाल का किरदार विजय माल्या से है प्रेरित? निर्माता ने तोड़ी चुप्पी

'बिलेनियर' में अर्जुन रामपाल का किरदार विजय माल्या से है प्रेरित? निर्माता ने तोड़ी चुप्पी
क्या है खबर?
अर्जुन रामपाल 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की ऐतिहासिक सफलता के बाद अपनी अगली परियोजना में जुट गए हैं। साल की शुरुआत में उनकी वेब सीरीज 'बिलेनियर' का आधिकारिक ऐलान किया गया था, जिसके बारे में लोग जानने के लिए बेताब हैं। काफी समय से अटकलें हैं कि सीरीज में अर्जुन, विजय माल्या या ललित मोदी के किरदार में नजर आ सकते हैं। तमाम कयासों के बीच, सीरीज की निर्माता और अभिनेत्री प्रभलीन संधू ने चुप्पी तोड़ी है।
प्रतिक्रिया
कुछ हद तक माल्या पर आधारित होगी सीरीज
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में, प्रभलीन ने बताया कि वह 'बिलेनियर' सीरीज का निर्माण कर रही हैं। इसका निर्देशन हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल मिलकर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अर्जुन का किरदार कारोबारी माल्या से प्रेरित है, तो उन्होंने कहा, "यह फिल्म कुछ हद तक उन्हीं पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के बारे में नहीं है।" उनके इस जवाब ने लंबे समय से लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है।
तारीफ
'धुरंधर' के बाद अर्जुन का प्रदर्शन रहा शानदार
प्रभलीन ने 'बिलेनियर' में अर्जुन में साथ काम करने पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा, "'धुरंधर' के बाद उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। हमें उनके साथ काम करने में खुशी हो रही है।" बता दें, सीरीज का निर्माण ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले किया जा रहा है। इसकी पटकथा अनुभव चोपड़ा और शांतनु सागर ने लिखी है। फिलहाल निर्माताओं ने सीरीज से जुड़े अन्य कलाकारों और रिलीज तारीख की जानकारी अभी गुप्त रखी है।