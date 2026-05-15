'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार की फीस पर आया अपडेट

'गोलमाल 5' में अजय देवगन से ज्यादा फीस ले रहे अक्षय कुमार? आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 05:54 pm May 15, 202605:54 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी फ्रैंचाइजी फिल्म 'गोलमाल' की 5वीं किस्त काफी चर्चा बटोर रही है। फैंस का उत्साह इसलिए भी ज्यादा है, क्याेंकि फिल्म में अक्षय कुमार भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त फिल्म की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है। इस बीच 'गोलमाल 5' से जुड़ा एक अपडेट आया है कि अक्षय करीब 18 से 22 दिनों के शूट के लिए मोटी फीस वसूल रहे हैं, जो अजय की अग्रिम फीस से ज्यादा है।